Attualità
Rubano portafoglio ad anziana dopo averla aiutata
E’ successo ieri a Biella
Rubano portafoglio ad anziana dopo averla aiutata.
E’ successo ieri a Biella, una 80enne sarebbe stata avvicinata da due ragazzi che l’avrebbero aiutata a sistemare lo zaino. In realtà le avrebbero asportato il portafogli. La donna ha presentato denuncia ai carabinieri.
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