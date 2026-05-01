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Rubano portafoglio ad anziana dopo averla aiutata

E’ successo ieri a Biella

Pubblicato

19 secondi fa

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ladri attori

Rubano portafoglio ad anziana dopo averla aiutata.

E’ successo ieri a Biella, una 80enne sarebbe stata avvicinata da due ragazzi che l’avrebbero aiutata a sistemare lo zaino. In realtà le avrebbero asportato il portafogli. La donna ha presentato denuncia ai carabinieri.

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