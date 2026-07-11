Ruba bottiglie di alcolici al supermercato, denunciato un 34enne.

Ruba bottiglie di alcolici al supermercato, denunciato un 34enne

All’Esselunga di Biella un uomo sarebbe stato sorpreso dopo aver occultato alcune bottiglie di alcolici nello zaino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato il responsabile, classe 1992 già conosciuto dalle forze dell’ordine.

La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al supermercato, mentre per l’uomo è scattata la denuncia con l’accusa di furto aggravato.

Immagine di repertorio

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