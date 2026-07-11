AttualitàCronaca
Ruba bottiglie di alcolici al supermercato, denunciato un 34enne
Intervento dei carabinieri a Biella
Ruba bottiglie di alcolici al supermercato, denunciato un 34enne.
Ruba bottiglie di alcolici al supermercato, denunciato un 34enne
All’Esselunga di Biella un uomo sarebbe stato sorpreso dopo aver occultato alcune bottiglie di alcolici nello zaino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato il responsabile, classe 1992 già conosciuto dalle forze dell’ordine.
La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al supermercato, mentre per l’uomo è scattata la denuncia con l’accusa di furto aggravato.
Immagine di repertorio
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