Riva Vercellotti difende Zappalà: “Accuse a sproposito da Avs”

“Ci aspettavamo un dibattito in aula sul caso dell’aggressione subita dal collega Zappalà, ma la sinistra ha preferito votare contro la discussione del proprio ordine del giorno, pur di non arrivare al confronto. Evidentemente i vertici regionali di Avs si sono resi conto di quanto fosse difficile da difendere la posizione richiesta loro dai rappresentanti biellesi: hanno capito di essersi spinti troppo oltre, lanciando accuse a sproposito senza prima approfondire e verificare i fatti”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Carlo Riva Vercellotti, in merito al caso accaduto a Biella nei giorni scorsi.

“Se solo la sinistra avesse dedicato un minuto a comprendere cosa è successo, prima di invocare un’imbarazzante solidarietà nei confronti dell’aggressore, si sarebbe evitata una figuraccia. Se c’è una persona a cui esprimere solidarietà, questa è il collega Zappalà, oggetto come anche Chiorino di un processo mediatico con annessa gogna social che va avanti da mesi – prosegue il capogruppo di FdI. – Ed ecco che dai commenti sui social si passa alle violenze verbali e alle aggressioni per la strada. Come è successo qualche giorno fa a Biella. Il rischio di alzare continuamente i toni in maniera sempre più esasperata e aggressiva è quello che si alimenti un clima di tensione e di delegittimazione dell’avversario tale da spingere certe persone a gesti inconsulti come quelli subiti da Zappalà”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook