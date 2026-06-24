AttualitàBiella
Ritirato l’ordine del giorno su Zappalà
Il consigliere regionale: “Guardando il video era difficile dipingermi come aggressore”
Dopo il ritiro dell’ordine del giorno sulla le in via Italia che ha visto coinvolto Davide Zappalà, il consigliere regionale ha commentato quanto avvenuto in consiglio regionale su Facebook.
Questo il suo post.
“Dopo aver sollevato un polverone sul mio diverbio in via Italia, arrivando persino a pubblicare sui social il video della telecamera di sicurezza di un negozio, in barba a ogni norma sulla privacy, avevano convinto i loro vertici regionali a presentare un ordine del giorno in Consiglio regionale; magari glielo avevano pure scritto.
«È un fatto grave che il Consiglio deve condannare; chiederò che si esprima con un ordine del giorno già martedì», dichiarava a tutti i giornali locali la capogruppo Alice Ravinale.
Arriva martedì: presentano l’ordine del giorno e, pochi minuti dopo, votano per non discutere.
Secondo me, in quei pochi minuti hanno guardato il video, hanno capito che fosse impossibile sostenere un dibattito descrivendomi come aggressore e hanno preferito ritirarsi in buon ordine”
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