Dopo il ritiro dell’ordine del giorno sulla le in via Italia che ha visto coinvolto Davide Zappalà, il consigliere regionale ha commentato quanto avvenuto in consiglio regionale su Facebook.

Questo il suo post.

“Dopo aver sollevato un polverone sul mio diverbio in via Italia, arrivando persino a pubblicare sui social il video della telecamera di sicurezza di un negozio, in barba a ogni norma sulla privacy, avevano convinto i loro vertici regionali a presentare un ordine del giorno in Consiglio regionale; magari glielo avevano pure scritto.

Secondo me, in quei pochi minuti hanno guardato il video, hanno capito che fosse impossibile sostenere un dibattito descrivendomi come aggressore e hanno preferito ritirarsi in buon ordine”