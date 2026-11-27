Il gruppo tessile italiano Marchi & Fildi pubblica il Bilancio di Sostenibilità 2025, fotografando la trasformazione di una filiera che conta 667 dipendenti e 5 siti produttivi tra Italia, Turchia, Brasile e Serbia. Con 16.425 tonnellate di fibre e filati lavorati nell’ultimo anno, l’azienda registra progressi significativi sul fronte ambientale e sociale.

Sul piano climatico, le emissioni totali di gas serra (Scope 1 e Scope 2 market-based) sono diminuite del 26,4% rispetto al 2024, grazie al maggiore ricorso a energia rinnovabile certificata negli stabilimenti italiani e alla riduzione dei combustibili, che ha tagliato le emissioni dirette Scope 1 del 34,1%. L’intensità energetica cala del 5,1%, supportata da 964,4 MWh di elettricità autoprodotta. Sul fronte della filiera, il 24,2% delle fibre acquistate segue 8 standard internazionali di certificazione, con picchi del 46,5% per la lana e del 37,4% per il poliestere. Cresce anche l’attenzione alle persone: il turnover scende al 16,1% (-48% sul 2023) e le ore di formazione toccano quota 6.169 (9,2 ore medie pro capite).

Il percorso prosegue con obiettivi chiari per i siti italiani: -10% di emissioni Scope 1 e 2 e 100% di elettricità da Garanzie d’Origine entro il 2030, oltre a 11 ore medie di formazione entro il 2028. A conferma dell’impegno sull’economia circolare, l’azienda partecipa con MagnoLab al Venice Sustainable Fashion Forum 2026 presentando un nuovo filato pettinato con il 50% di lana riciclata, sviluppato insieme a DBT Fibre.

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