Prende il via “Cineclub! La Biella di ieri nei filmati d’epoca”

Lunedì 20 luglio 2026 alle ore 21.30 al Chiostro di San Sebastiano di Biella prenderà avvio “Cineclub! La Biella di ieri (e di oggi) nei filmati d’epoca”, una rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella in collaborazione con VideoAstolfoSullaLuna.

La rassegna, che proseguirà da ottobre a dicembre con altri quattro appuntamenti tematici presso la sala conferenze del Museo del Territorio Biellese, si apre con una serata intitolata “La città della lana…e dello svago”.

La rassegna Cineclub! proporrà un racconto del Novecento biellese attraverso la proiezione di vecchie pellicole, un “come eravamo” di volta in volta focalizzato su aspetti differenti della vita sociale: il divertimento, la montagna, i trasporti, lo sport, l’industria.

A condurre le serate sarà il giornalista Silvano Esposito che dialogherà con numerosi ospiti e testimoni.

L’appuntamento di lunedì 20 luglio, “La città della lana…e dello svago”, sarà un excursus divertente e sorprendente attraverso decenni e generazioni su luoghi e modi del divertimento nella città laniera. Come trascorrevano il tempo libero ragazze e ragazzi negli anni ’50, ‘60, ‘70, ‘90? Come sono cambiati spazi e occasioni di aggregazione e svago? Dai sontuosi Carnevali del dopoguerra, alle serate mondane del Ferragosto Andornese, dalla nightlife danzereccia di “Viverone beach” a quella rockettara del Babylonia.

Ospiti della serata saranno gli UH! (Sandro Gili, Paolo Piscozzo, Ivo Ramella) a ricordare l’epoca delle sale da ballo e dei locali notturni, e i filmaker Vieri Brini e Alessandro Zorio, che presenteranno Back to Babylonia, progetto per un film documentario sul leggendario locale di Ponderano divenuto, negli anni ‘90, punto di riferimento per il popolo italiano del rock e della musica alternativa.

Sara Gentile, Assessore alla Cultura, spiega: “Con la rassegna Cineclub! vogliamo restituire ai biellesi immagini e testimonianze che raccontano l’evoluzione della nostra comunità. Scoprire come siamo cambiati nei luoghi dello svago e della socialità non è solo un affascinante viaggio nel tempo, ma un’occasione preziosa per far dialogare generazioni diverse”.

L’ingresso è libero. In caso di maltempo la serata si svolgerà all’interno della sala convegni del Museo del Territorio Biellese sempre presso il Chiostro di San Sebastiano.

Prossimi appuntamenti di CINECLUB! nella Sala Conferenze del Museo del Territorio Biellese: