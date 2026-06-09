Attualità
Premio Biella letteratura: incontro con i finalisti
Appuntamento proposto a Città Studi sabato 13 giugno alle 17
Città Studi presenta un nuovo appuntamento culturale. L’invito è per l’incontro con i cinque finalisti della XXV edizione del Premio Biella Letteratura e Industria. Quest’anno il concorso è dedicato alla saggistica.
Premio Biella letteratura: incontro con i finalisti
Una giuria di esperti ha selezionato le cinque opere finaliste. Il gruppo di giurati è composto da Claudio Bermond (presidente) e Alberto Sinigaglia (vicepresidente). Insieme a loro ci sono Paola Borgna, Ida Bozzi, Paolo Bricco, Loredana Lipperini, Sergio Pent e Tiziano Toracca.
I cinque libri in gara per la vittoria sono:
-
Manfredi Alberti, Il lavoro in Italia. Un profilo storico dall’Unità a oggi (Carocci).
-
Valerio Cerretano, La Snia Viscosa. Storia di una grande impresa. L’industria del raion, 1917-1954 (Il Mulino).
-
Beniamino Andrea Piccone, Attacco alla Banca d’Italia. La difesa di Paolo Baffi (Rizzoli).
-
Linda Laura Sabbadini, Il Paese che conta. Come i numeri raccontano la nostra storia (Marsilio).
-
Luciano Segreto, Il costruttore e il giocatore. Serafino Ferruzzi, Raul Gardini e la fine di un grande gruppo industriale (Feltrinelli).
I dettagli dell’evento
L’incontro si terrà sabato 13 giugno 2026. L’inizio è previsto per le ore 17:00. La sede dell’evento sarà la Biblioteca Civica di Biella, in Piazza Curiel 13.
La conduzione della serata è affidata a Valentina Berengo. Berengo è una nota giornalista culturale.
Al termine del dibattito ci sarà un momento conviviale. La Biblioteca Civica ospiterà un aperitivo per tutti i presenti. Successivamente si terrà una cena dedicata agli autori. La cena si svolgerà presso il Circolo Sociale Biellese, in Piazza Martiri della Libertà 16. Il costo della cena è di 33 euro.
Informazioni e prenotazioni
La partecipazione alla cena richiede la prenotazione. Gli interessati devono dare conferma entro l’11 giugno. È possibile telefonare al numero 015.8551107. In alternativa si può inviare una mail a premiobiella@cittastudi.org.
Gli organizzatori hanno già annunciato la data finale. La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà sabato 21 novembre alle ore 17:00. L’evento finale avrà luogo presso l’Auditorium di Città Studi.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook