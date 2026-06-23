Porsche d’epoca noleggiata per il matrimonio va a fuoco

Il mezzo si trovava nei pressi della parrocchiale di Solcio, ormai a poche centinaia di metri dalla chiesa. L’occupante è riuscito a scendere subito dall’abitacolo, evitando conseguenze personali. In pochi istanti, però, le fiamme hanno avvolto la vettura.

Intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Arona, che hanno spento il rogo e impedito che la situazione peggiorasse ulteriormente. L’incendio ha comunque distrutto la Porsche e ha provocato danni anche a un’auto parcheggiata nelle vicinanze.