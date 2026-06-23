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Porsche d’epoca noleggiata per il matrimonio va a fuoco

Attimi di paura sul lago Maggiore, era parcheggiata vicino alla chiesa.

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17 secondi fa

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Una Porsche 356 degli anni Sessanta, noleggiata per accompagnare lo sposo al matrimonio, ha preso fuoco a Lesa, sul Lago Maggiore, a poca distanza dalla chiesa di San Martino. L’uomo era diretto alla cerimonia quando l’auto d’epoca ha iniziato a emettere fumo. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 20 giugno.

Il mezzo si trovava nei pressi della parrocchiale di Solcio, ormai a poche centinaia di metri dalla chiesa. L’occupante è riuscito a scendere subito dall’abitacolo, evitando conseguenze personali. In pochi istanti, però, le fiamme hanno avvolto la vettura.

Intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Arona, che hanno spento il rogo e impedito che la situazione peggiorasse ulteriormente. L’incendio ha comunque distrutto la Porsche e ha provocato danni anche a un’auto parcheggiata nelle vicinanze.

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