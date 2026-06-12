Pibull uccise il piccolo Michele: assolti nonna e genitori

Per i giudici, sostanzialmente, non ci sono colpe o negligenze da attribuire ad alcuno: la morte del piccolo su una dolorosa quanto imprevedibile disgrazia.

La tragedia nel cortile di casa

Quel pomeriggio la nonna stava camminando nel cortile con il nipotino in braccio mentre i genitori erano usciti per fare la spesa. Il cane Nerone si era improvvisamente lanciato contro la donna facendola cadere, per poi azzannare il neonato alla testa con morsi devastanti.