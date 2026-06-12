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Pibull uccise il piccolo Michele: assolti nonna e genitori

La tragedia in un Comune del Vercellese

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7 secondi fa

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Il tribunale di Vercelli ha assolto i genitori e la nonna implicati nel processo per la morte del piccolo Michele, il bimbo di cinque mesi ucciso il 17 maggio 2024 dal pitbull di famiglia nel cortile della casa di Palazzolo Vercellese. La decisione è stata pronunciata dal gup Luca Dell’Osta al termine del rito abbreviato.

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Per i giudici, sostanzialmente, non ci sono colpe o negligenze da attribuire ad alcuno: la morte del piccolo su una dolorosa quanto imprevedibile disgrazia.

La tragedia nel cortile di casa

Quel pomeriggio la nonna stava camminando nel cortile con il nipotino in braccio mentre i genitori erano usciti per fare la spesa. Il cane Nerone si era improvvisamente lanciato contro la donna facendola cadere, per poi azzannare il neonato alla testa con morsi devastanti.

Genitori e nonna erano accusati di omicidio colposo. Secondo l’accusa, non sarebbero state adottate adeguate precauzioni per gestire l’animale e prevenire situazioni di rischio all’interno dell’abitazione.

Il pm Michele Paternò aveva però già chiesto l’assoluzione durante il processo. La sentenza del giudice si è quindi allineata alla posizione della Procura. Per conoscere le motivazioni complete bisognerà attendere novanta giorni.

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