FlixBus inaugura la stagione estiva potenziando il servizio a Santhià grazie a più collegamenti con le grandi città italiane, la Svizzera e la Francia.

In questo incremento si riflette la visione di FlixBus, che con un’offerta alla portata di tutte le tasche vuole facilitare gli spostamenti di chi parte dal territorio durante il periodo estivo.

Per l’estate Flixbus potenzia il servizio a Santhià

Questa estate chi parte da Santhià avrà innanzitutto a disposizione più collegamenti diretti verso il resto dell’Italia. Aumentano le tratte giornaliere con Aosta, raggiungibile tre volte al giorno, e Courmayeur, che disporrà di almeno tre collegamenti giornalieri. Sarà inoltre possibile raggiungere Parma con una corsa giornaliera, Firenze tre volte al giorno (eccetto il martedì e mercoledì, quando operano due connessioni) e Pisa fino a due volte al giorno (il martedì e il mercoledì dispongono di un collegamento). Rimangono attive le tratte verso Milano, Verona e il parco divertimenti di Gardaland.

Aumentano anche le rotte verso Svizzera e Francia, grazie al potenziamento delle corse per Ginevra e Chamonix-Mont-Blanc e restano attivi i collegamenti quotidiani anche con Basilea, Zurigo e Friburgo.

Grazie alla sua posizione strategica e alla sua funzione di crocevia, il comune di Santhià, che rientra fra le 130 località con meno di 20.000 abitanti connesse da FlixBus in linea con l’attenzione ai piccoli centri, si conferma anche quest’anno un nodo strategico per la mobilità non solo di chi arriva dalla provincia di Vercelli, ma anche di chi risiede nel Biellese e nei comuni limitrofi nella provincia di Torino.

Con FlixBus emissioni di CO 2 ridotte dell’84% rispetto all’auto privata

L’estensione della rete di collegamenti con Santhià non risponde solo a un’esigenza di mobilità, ma permette di promuovere un modello di viaggio più efficiente. Proponendosi come concreta alternativa all’auto privata, il servizio può contribuire a ridurre il numero di veicoli in circolazione durante il periodo estivo, spesso soggetto a congestionamenti.

Scegliendo l’autobus in sostituzione dell’auto privata, i passeggeri possono contribuire attivamente a ridurre il proprio impatto: secondo i dati, infatti, chi viaggia con FlixBus in Italia emette in media almeno 5 volte meno CO 2 per km rispetto a chi percorre lo stesso tragitto in auto.[1] Nello specifico, chi si sposta da Santhià ad Aosta in auto emette in media oltre 16 kg di CO 2 , contro i circa 2,7 emessi da chi sceglierà il servizio FlixBus – per un risparmio di CO 2 stimato dell’84%.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook