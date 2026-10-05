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Pensava di aver vinto 20mila euro, ne porta a casa 50mila

Colpo di scena al 10eLotto nella tabaccheria di via Italia per una fortunata giocatrice

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pensava di aver vinto 20mila euro
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Pensava di aver vinto 20mila euro, ne porta a casa 50mila. È stata una vincita con tanto di colpo di scena quella realizzata lunedì scorso al 10eLotto nella tabaccheria di Giuseppe Maffucci, in via Italia, a Biella.

Pensava di aver vinto 20mila euro, ne porta a casa 50mila

Protagonista della fortunata giocata è una cliente abituale dell’esercizio, che si è presentata al banco per verificare la propria giocata. Era convinta di aver centrato una vincita da 20mila euro e voleva semplicemente avere la conferma dell’importo. Ma proprio la modalità prevista per il pagamento delle vincite più consistenti ha fatto nascere qualche dubbio.

Quando il premio supera infatti i 10mila euro, la somma non può essere pagata direttamente in tabaccheria, ma deve essere riscossa attraverso gli istituti bancari autorizzati. Il tabaccaio può verificare la giocata, ma per conoscere e incassare l’importo occorre seguire la procedura prevista per le vincite di maggiore entità.

E così, quella che sembrava già una bella sorpresa si è trasformata in una piccola suspense. «Era convinta di aver vinto 20mila euro – racconta Maffucci (in foto) -. A un certo punto, però, ha anche pensato di non aver vinto nulla, perché non riusciva a capire come mai non comparisse l’importo».

La risposta è arrivata qualche giorno dopo. Giovedì la cliente ha scoperto che la vincita era addirittura di 50mila euro. Una cifra ben superiore a quella che pensava di aver centrato e che ha trasformato la soddisfazione iniziale in una vera esplosione di gioia.

Una bella sorpresa

Una felicità condivisa anche da Maffucci, che conosce bene la cliente e sa quanto una somma del genere possa essere importante per lei.

«Sono stato molto contento per lei – racconta -. È una persona che conosco e so che 50mila euro possono sicuramente aiutarla a sistemare un po’ di cose e ad alleggerire la sua vita».

La tabaccheria di via Italia si è così ritrovata al centro di una delle vincite più significative degli ultimi tempi. E per la fortunata cliente la vicenda si è trasformata in una sorpresa, arrivata con qualche giorno di attesa ma decisamente più grande del previsto.
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