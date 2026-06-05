Sanità, Rossi e Valle (PD): “Carenza pediatri, Gimbe conferma l’emergenza piemontese. La Giunta ha ignorato gli allarmi”.

PD Piemonte: “Carenza di pediatri un’emergenza ignorata”

“Il nuovo report della Fondazione Gimbe, che stima una carenza nazionale di 500 pediatri di libera scelta e colloca il Piemonte tra le regioni con le criticità più gravi, purtroppo non ci sorprende. È l’ennesima impietosa certificazione del fallimento delle politiche sanitarie dell’attuale Giunta regionale, sorda a ogni nostro sollecito e a ogni campanello d’allarme”.

Lo dichiarano in una nota congiunta il Segretario Regionale del Partito Democratico del Piemonte, Domenico Rossi, e il vicepresidente della commissione sanità in Consiglio Regionale, Daniele Valle.

“Avevamo denunciato con forza questa situazione già nell’ottobre del 2025, durante la nostra conferenza regionale sul diritto alla salute. In quell’occasione – ricordano Rossi e Valle – avevamo portato all’attenzione della Giunta e dell’opinione pubblica i dati drammatici del rapporto Gimbe, che posizionava inequivocabilmente il Piemonte come la seconda regione peggiore d’Italia per numero di pediatri di libera scelta ogni mille abitanti. Un dato allarmante che richiedeva un’azione tempestiva, ma da allora non è cambiato nulla, anzi, la situazione si è incancrenita nel totale disinteresse di chi governa la nostra Regione”.

“Lasciare ampie zone del nostro territorio sguarnite dell’assistenza pediatrica di base significa negare un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione ai cittadini più vulnerabili, scaricando sulle famiglie l’angoscia e i costi del privato, o costringendole a intasare i pronto soccorso per patologie curabili sul territorio. Non possiamo rassegnarci a derubricare questa situazione come una fatalità inevitabile: si tratta di un’assenza totale di programmazione. Non c’è più tempo per la retorica, pretendiamo investimenti immediati per rendere nuovamente attrattiva la professione, incentivare i giovani medici e coprire le zone carenti. La tenuta della sanità pubblica – concludono gli esponenti dem – si misura dalla capacità di prendersi cura del futuro delle nostre comunità”.

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