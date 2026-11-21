Passione di Sordevolo, aperta la vendita dei biglietti

Da ieri, venerdì 20 novembre, sono acquistabili i biglietti per la XXIX edizione della Passione di Sordevolo. Gli spettacoli si svolgeranno all’Anfiteatro Giovanni Paolo II dal 19 giugno al 26 settembre 2027.

L’apertura della biglietteria è stata annunciata durante un evento al MeBo Experience. All’incontro hanno partecipato rappresentanti di enti, aziende e istituzioni del territorio.

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Spettacolo e promozione del Biellese

L’obiettivo dell’edizione 2027 è promuovere insieme la Passione e il territorio biellese. Come spiegato dal presidente dell’Associazione Teatro Popolare, Stefano Rubin Pedrazzo, nell’ultimo anno sono state organizzate iniziative promozionali in importanti fiere turistiche italiane. Sono stati inoltre realizzati tre educational tour, che hanno permesso a circa 50 operatori turistici di conoscere le principali attrazioni del Biellese.

Durante l’evento è stato presentato anche «Biellesissimo, il territorio in un piatto», un progetto gastronomico che valorizza i prodotti locali. L’iniziativa coinvolge sette aziende: Mosca1916, Brusa, Botalla Formaggi, Menabrea, Lauretana, Beüme e Tenute Sella.

La manifestazione punta quindi a rafforzare la collaborazione tra spettacolo, imprese e realtà turistiche. L’obiettivo è aumentare l’interesse verso il Biellese e le sue eccellenze.

Dove acquistare i biglietti

I biglietti sono disponibili:

Alla biglietteria ufficiale in via Eugenio Bona 35, a Sordevolo.

Presso i punti vendita fisici autorizzati.

Online sulla piattaforma TicketOne .

Per informazioni su prezzi, biglietti e punti vendita è possibile consultare il sito ufficiale della Passione di Sordevolo .

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