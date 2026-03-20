Attualità
Passeggero voleva salire sul bus con il monopattino
Protagonista un cittadino somalo
Passeggero voleva salire sul bus con il monopattino. Ma l’autista non l’ha fatto salire in quanto il regolamento prevede che si possa portare il monopattino a bordo, ma soltanto chiuso su se stesso. Protagonista un cittadino somalo residente a Cavaglià che non è stato caricato. E’ stato lui a chiedere l’intervento dei carabinieri.
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