Seguici su

Attualità

Passeggero voleva salire sul bus con il monopattino

Protagonista un cittadino somalo

Pubblicato

12 secondi fa

il

Incidente con il monopattino, giovane finisce all'ospedale

Passeggero voleva salire sul bus con il monopattino. Ma l’autista non l’ha fatto salire in quanto il regolamento prevede che si possa portare il monopattino a bordo, ma soltanto chiuso su se stesso. Protagonista un cittadino somalo residente a Cavaglià che non è stato caricato. E’ stato lui a chiedere l’intervento dei carabinieri.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.