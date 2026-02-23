Oggi sole nel Biellese: temperature fino a 16 gradi.

AttualitàBiella
Le previsioni per le prossime ore
A Biella oggi prevalgono cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Le previsioni indicano assenza di precipitazioni nelle prossime ore.
Temperature piuttosto miti: la massima raggiungerà i 16°C, mentre la minima si fermerà intorno ai 4°C. Una giornata stabile e in gran parte soleggiata su tutto il territorio.
