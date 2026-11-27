Nuovo mega impianto agrivoltaico al confine tra le province di Biella e Vercelli.

A proporlo è la società LIO ENERGY SERPENS.

Ubicato vicino al Crocicchio di Carisio è suddiviso in due lotti ricadenti nei comuni di Santhià e Villanova Biellese. La potenza nominale è di 52,21 MW , la superficie interessata è di circa 110 ettari. L’impianto è associato ad un sistema di batterie (BESS) per 16 MW di potenza. Il quadro economico individua costi di realizzazione per 58 milioni di euro.

La connessione alla rete è prevista alla Stazione Elettrica di Carisio (sui terreni di A. Maggi) oggetto di differente valutazione da parte dei vari enti e di contestazioni ambientali. A livello nazionale due procedure VIA si sono concluse ritenendo la collocazione della SE ambientalmente compatibile ma rimandando l’esame di alternative al progetto esecutivo (sic !!). Per altri progetti valutati in sede provinciale è stato espresso invece il diniego in quanto la valutazione delle alternative deve essere condotta già in sede di VIA.

L’unico dato certo è che la scelta della stazione elettrica di Carisio ha portato ad una concentrazione impiantistica nell’area, in assenza di qualsiasi pianificazione che regolasse ed armonizzasse lo sviluppo di questi impianti, anche in rapporto alla rete. Una trasformazione radicale, troppo sottovalutata.

La normativa favorente le FER, tra aree idonee e aree di accelerazioni, sta contribuendo allo sviluppo dell’agri voltaico “senza regole” e “senza paletti”, escludendo anche dall’obbligo di VIA, la Valutazione di Impatti Ambientali. Un quadro normativo che favorisce l’estrattivismo energetico.

Chi vuole presentare osservazioni alla Provincia di Vercelli deve provvedere entro il 16 di dicembre. Il progetto è disponibile a questo link: https://scriva-servizi. regione.piemonte.it/ scrivaconsweb/procedimenti/ AMB/VIA/10730

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