Nega una telefonata a un 18enne che lo insulta.

Un 62enne ieri a Valle Mosso ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Era stato avvicinato da un giovane che gli avrebbe chiesto una sigaretta. Successivamente gli ha chiesto di poter avere il suo telefono cellulare per una telefonata. Al diniego del 62enne il giovane ha iniziato a insultarlo per poi allontanarsi.

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