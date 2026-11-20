È morto a 50 anni, dopo un mese di coma in seguito a un grave infortunio sul lavoro, ma il suo ultimo gesto potrà offrire una speranza ad altre persone. Costel Fichitiu, residente a Lamporo, nel Vercellese, si è spento il 28 ottobre all’ospedale Molinette di Torino. Ora la sua famiglia ha rispettato la volontà di donare gli organi, consentendo il prelievo del cuore, del fegato e dei reni per i trapianti. Lo riportano i colleghi di Notizia Oggi.

Muore dopo un mese di coma e dona gli organi

L’uomo era stato ricoverato inizialmente all’ospedale di Chivasso, dove era rimasto in coma per circa un mese a causa di un danno cerebrale irreversibile. Al suo fianco, durante il difficile periodo delle cure, c’erano la moglie Monica e i figli gemelli Valentino e Luca. Nonostante le speranze della famiglia, le sue condizioni non sono migliorate. La donazione degli organi è diventata così l’ultimo gesto di generosità di una vita dedicata al lavoro e agli affetti.

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