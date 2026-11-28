È passato un anno dalla scomparsa di Maurizio Sella, ma il suo ricordo vive nelle idee che attraversano il tempo, nei valori di una lunga tradizione imprenditoriale familiare che ha saputo trasformare in un modo concreto di fare impresa, negli aneddoti e nei gesti quotidiani, negli insegnamenti che continuano a essere punti di riferimento.

In questi dodici mesi tante voci hanno raccontato Maurizio Sella. Le parole dei colleghi, i ricordi degli incontri, i piccoli gesti rimasti impressi nella memoria, le iniziative. Dalle testimonianze nei giorni successivi alla sua scomparsa emerge il ricordo di una guida autorevole e lungimirante, capace di anticipare i cambiamenti senza perdere di vista le persone. Accanto all’imprenditore, al banchiere e all’uomo delle istituzioni, prende forma soprattutto il ritratto di una persona gentile, sobria, curiosa, attenta agli altri. C’è chi ricorda le sue domande, chi un consiglio, chi la capacità di ascoltare e di dedicare tempo anche alle piccole cose. Episodi diversi che raccontano una stessa idea di leadership: guidare significa innanzitutto riconoscere il valore delle persone, dare fiducia, creare le condizioni perché ciascuno possa esprimere il meglio di sé.

C’è un filo che attraversa tutta la storia professionale e umana di Maurizio Sella: la convinzione che il successo di un’impresa non possa essere separato dal progresso della comunità in cui opera. Una visione che lo ha portato ben oltre i confini del Gruppo Sella, attraverso il suo impegno alla guida di alcune delle principali istituzioni economiche e imprenditoriali italiane ed europee.

Nuovi riconoscimenti e diverse iniziative hanno reso omaggio all’impegno, alla figura e al contributo di Maurizio Sella, nei dodici mesi dalla scomparsa. A maggio 2026, l’Abi gli ha intitolato l’Auditorium di Palazzo Altieri a Roma, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

A giugno, all’Accademia Nazionale dei Lincei, un convegno promosso da ABI, Assonime, Aidaf e Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro ha riunito voci e riflessioni intorno all’attualità del suo pensiero. Nel messaggio inviato per l’occasione, il presidente Mattarella ne ha ricordato l’etica del lavoro, l’attenzione alle persone e alla formazione e il contributo alla crescita del Paese, definendolo “una significativa personalità del panorama creditizio e imprenditoriale italiano, chiamato a presiedere alcune tra le più rappresentative associazioni bancarie, anche a livello europeo”.

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