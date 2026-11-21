Lo storico ristorante Noveis cerca un nuovo gestore

Lo storico albergo ristorante Noveis, situato all’Alpe di Noveis, nel comune di Caprile, a circa 1.200 metri di altitudine, è alla ricerca di un nuovo gestore dopo la chiusura dell’attività avvenuta a settembre. Le proprietarie, Ivana Morano e le figlie Michela e Stefania Piga, lanciano un appello a chiunque sia interessato a raccogliere il testimone e rilanciare una struttura storica della Valsessera, immersa nella natura e da sempre apprezzata per la cucina piemontese e l’ospitalità montana.

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Una storia lunga oltre 70 anni

L’attività nacque tra gli anni Quaranta e Cinquanta per iniziativa della famiglia Catella. Nel 1989 la struttura venne acquistata dalla famiglia Piga, che da allora ne ha mantenuto la proprietà, affidandola a diversi gestori.

Nel corso dei decenni il locale è diventato un importante punto di riferimento per turisti, escursionisti, famiglie, alpini e associazioni locali, ospitando anche momenti di incontro legati alle tradizioni e alla memoria del territorio.

L’obiettivo: riportare in vita un luogo storico

Le proprietarie desiderano trovare una persona motivata, capace di valorizzare la struttura e mantenerne viva la tradizione. La chiusura rappresenta infatti una perdita non soltanto per la famiglia, ma anche per la comunità e per il turismo della zona.

Informazioni per chi è interessato

Chi desidera conoscere la struttura e le possibilità di gestione può contattare direttamente le proprietarie: Michela: 347 1672590, Stefania: 340 6648564

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