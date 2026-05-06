Litiga con il compagno e chiede aiuto all’ex marito.

A chiedere l’intervento dei carabinieri per una lite tra un uomo e una donna è stato l’ex marito di lei. E’ successo nel Biellese. Si è trattato di una lite verbale.

Ma la donna che aveva litigato con l’attuale compagno aveva pensato bene di chiedere aiuto all’ex marito.

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