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Litiga con il compagno e chiede aiuto all’ex marito

Lite verbale

Pubblicato

3 minuti fa

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Auto fuori controllo centra tre macchine parcheggiate

Litiga con il compagno e chiede aiuto all’ex marito.

A chiedere l’intervento dei carabinieri per una lite tra un uomo e una donna è stato l’ex marito di lei. E’ successo nel Biellese. Si è trattato di una lite verbale.

Ma la donna che aveva litigato con l’attuale compagno aveva pensato bene di chiedere aiuto all’ex marito.

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