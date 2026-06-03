Attualità
Lite in ambulatorio: “Mio marito non è seguito a dovere”
Sul posto i carabinieri per riportare le parti alla calma
Lite in ambulatorio: “Mio marito non è seguito a dovere”.
Intervento dei carabinieri a Candelo in ambulatorio. Una donna stava litigando con il medico in quanto sosteneva che il proprio marito non fosse curato a dovere.
Le parti sono state riportate alla calma.
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