Seguici su

Attualità

Lite in ambulatorio: “Mio marito non è seguito a dovere”

Sul posto i carabinieri per riportare le parti alla calma

Pubblicato

4 minuti fa

il

Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Lite in ambulatorio: “Mio marito non è seguito a dovere”.

Intervento dei carabinieri a Candelo in ambulatorio. Una donna stava litigando con il medico in quanto sosteneva che il proprio marito non fosse curato a dovere.

Le parti sono state riportate alla calma.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *