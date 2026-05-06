Attualità
Lite durante il calcetto: testata a uno spettatore
E’ successo nell’area sportiva di Vigliano
Intervento dei carabinieri l’altra sera a Vigliano.
Lite durante il calcetto: testata a uno spettatore
Un uomo che stava assistendo alla partita ha riferito di aver ricevuto una testata da un giocatore in campo. Ma dopo l’episodio l’autore del gesto si sarebbe allontanato.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri.
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