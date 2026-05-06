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Lite durante il calcetto: testata a uno spettatore

E’ successo nell’area sportiva di Vigliano

Pubblicato

19 secondi fa

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Intervento dei carabinieri l’altra sera a Vigliano.

Lite durante il calcetto: testata a uno spettatore

Un uomo che stava assistendo alla partita ha riferito di aver ricevuto una testata da un giocatore in campo. Ma dopo l’episodio l’autore del gesto si sarebbe allontanato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

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