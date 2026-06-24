La Lega Biella ha rinnovato lunedì sera il direttivo cittadino.

Lega Biella: Andrea Ferrero confermato segretario cittadino

Andrea Ferrero è stato confermato segretario cittadino. Lo affiancheranno in qualità di membri del direttivo Antonino Barone, Barbara Cozzi, Alessio Ercoli, Fabio Gromo e Davide Crovella.

Il congresso è stato presieduto da Gianni Ferrari, segretario organizzativo provinciale.

All’inizio del suo intervento, Andrea Ferrero ha voluto ringraziare i membri del vecchio direttivo, in particolare Gianluigi Fava Piz e Franco Mino che non si sono ricandidati lasciando spazio a nuovi militanti.

Ferrero ha poi ripercorso il lavoro di questi anni, “portato avanti con costanza, spesso lontano dai riflettori, ma sempre presenti come Lega.

Abbiamo mantenuto un rapporto diretto con i cittadini, con le associazioni, con il mondo del volontariato e con le attività economiche che rappresentano il tessuto vivo della nostra comunità. Una presenza che non si misura soltanto nei risultati elettorali, ma nella capacità di esserci quando il territorio ha bisogno di interlocutori seri, preparati e affidabili”.

Ha allargato poi lo sguardo sul futuro, con un invito a partecipare “per rendersi protagonisti del rinnovamento che vogliamo costruire. Ma anche per discutere, elaborare idee, sostenere chi amministra e contribuire alla crescita di una nuova classe dirigente preparata e radicata sul territorio”.

Consapevoli del delicato momento, convinti a ripartire dalle nostre capacità, dalle nostre competenze e dalla credibilità che siamo in grado di dimostrare sul campo, la nuova segreteria si prefigge di essere un punto di riferimento anche per quella parte civica della società che guarda alla buona amministrazione, ai risultati e alla concretezza.

Concetti espressi anche dal segretario provinciale Roberto Simonetti, il quale ha augurato buon lavoro alla squadra in questo primo appuntamento che apre la stagione congressuale della Lega sul territorio. Un partito che sa rinnovarsi e allo stesso tempo mantenere una solida struttura organizzativa. I prossimi appuntamenti saranno a Cossato e in Valle Elvo.

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