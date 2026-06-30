Due preziose opere di Antonio Fontanesi, Pianta e Pianta fra rocce, hanno lasciato il Museo del Territorio Biellese. Erano provenienti dalla donazione della famiglia Guagno Poma. I dipinti sono diretti in Giappone. Saranno inseriti in una grande mostra antologica itinerante che, tra il 2026 e il 2027, toccherà tre prestigiose sedi museali del Paese.

Le opere di Fontanesi dal Museo del territorio biellese al Giappone

A quasi cinquant’anni dalla storica esposizione del 1977-1978 a Tokyo e Kyoto, che ne consacrò il valore a livello internazionale, la figura di Fontanesi torna così al centro della scena globale.

Pittore, incisore e didatta tra i più significativi dell’Ottocento, l’artista ha dedicato la sua vita alla pittura di paesaggio, sviluppando una visione autonoma, lirica e aggiornata sulle più avanzate esperienze europee. L’evento offrirà un’ampia ricognizione della sua attività, approfondendo in particolare il biennio 1876-1878, quando Fontanesi insegnò in Giappone, contribuendo in modo decisivo alla fondazione della moderna scuola di pittura locale.

L’esposizione, promossa dalla GAM di Torino permetterà al pubblico di riscoprirne la modernità.

Accanto ai capolavori più celebri, la mostra presenterà studi e disegni preparatori capaci di evidenziare una sensibilità sospesa tra romanticismo, naturalismo. Verrà inoltre messo in luce il profondo legame e l’eredità artistica che Fontanesi ha lasciato alle generazioni successive, confermando l’attualità e la potenza visiva di un maestro capace di unire l’Occidente e l’Oriente attraverso la poesia della natura.

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