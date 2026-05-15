Il fascino intramontabile della grande storia ligure e le complesse trame dei legami familiari approdano nel Biellese. Oggi, alle 18, la splendida cornice della Sala dello Zodiaco del Palazzo dei Principi di Masserano ospiterà il nuovo appuntamento mensile della stimata rassegna culturale “Viaggi a Palazzo”.

Le autrici del libro “La bella Costa” a Masserano

Protagonista dell’incontro sarà il romanzo storico «La bella Costa», scritto a quattro mani dalle note autrici Milena Contini e Michela Martignoni e appena pubblicato da Solferino Editore nella collana Solferino Affreschi.

Dopo il debutto sulla scena milanese, le due scrittrici scelgono lo storico borgo di Masserano per una delle primissime tappe di presentazione della loro opera, offrendo al pubblico un’occasione speciale per dialogare direttamente con le autrici e addentrarsi nei retroscena di una narrazione potente e suggestiva.

«La bella Costa» non si configura come una semplice biografia, bensì come un vero e proprio romanzo storico corale, teso a esplorare l’anima di una Genova in profondo fermento, colta nel delicato e tumultuoso passaggio temporale che va dalla fine del Settecento alla metà dell’Ottocento. Al centro della vicenda si staglia una figura femminile appassionata, volitiva, profondamente anticonformista e guidata da una determinazione ferrea.

La vita di questa fragile ma tenace protagonista si interseca indissolubilmente con i destini della superba città ligure, con i segreti del Mar Mediterraneo e con le alterne fortune di numerosi altri personaggi, dando vita a storie conturbanti, avventurose e a tratti terribili.

La narrazione restituisce il ritratto di una città descritta dalle autrici come un microcosmo caleidoscopico, perennemente esposta al vento, satura di colori accesi e intrisa di antiche leggende, irrimediabilmente spalancata verso l’abbraccio salato e i misteri profondi degli abissi mariani.

Attraverso una scrittura asciutta, avvincente e incalzante, il libro mette in scena un’epoca vibrante, densa di energia vitale e lacerata da feroci contraddizioni interne: lo scontro perenne tra luce e ombra, magia e scienza, malattia e prosperità, carne e spirito, libertà e schiavitù, salvezza e totale perdizione. Sullo sfondo si consuma la saga di una famiglia le cui radici appaiono solidamente scolpite nel passato, ma il cui sguardo è costantemente orientato e proteso verso il futuro, in una strenua lotta tra guerre interne e sogni di gloria.

Milena Contini è docente di Letteratura Italiana da ben diciotto anni, svolge la propria attività accademica presso l’Università eCampus e collabora attivamente con l’Università di Santiago de Compostela.

Voce nota dell’emittente UniGeRadio, dove conduce la trasmissione “1000 cose da dire”, è inoltre direttrice della collana letteraria ‘Immortali’ (DelosDigital) e curatrice della rubrica ‘Gocce’ su «Writers Magazine Italia». All’attivo vanta una ricca produzione accademica, novelle, racconti lunghi e la recente raccolta di poesie In caso di pioggia (Rayuela, 2025), le cui opere sono state tradotte in numerose lingue, tra cui spagnolo, francese, giapponese, bielorusso e arabo.

Michela Martignoni è apprezzata editor, consulente editoriale e attiva divulgatrice culturale.

Da oltre vent’anni scrive e pubblica, in coppia con la sorella Elena, fortunati romanzi storici e polizieschi che hanno riscosso ampio successo anche all’estero (in particolare in Spagna, Germania e Stati Uniti). Dal 2012, firmando con il celebre pseudonimo collettivo di Emilio Martini, è l’autrice per l’editore Corbaccio della rinomata serie noir incentrata sulle indagini del Commissario Berté, giunta con eccezionale seguito al suo diciassettesimo episodio. Per la casa editrice Solferino ha precedentemente pubblicato il romanzo storico Il duca che non poteva amare (2023).

L’appuntamento con la rassegna “Viaggi a Palazzo” è a ingresso libero e si rivolge a tutti gli amanti della lettura, della grande storia e della letteratura d’autore.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook