Lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria e interventi edilizi su proprietà private a Biella. La Polizia Locale ha emanato due ordinanze che prevedono modifiche temporanee alla circolazione stradale.

Lavori sulla rete idrica in via Oropa: modifiche alla viabilità

Cordar Biella è impegnata in lavori urgenti di manutenzione della rete idrica e fognaria. All’altezza del civico 30 di via Santuario di Oropa, sarà istituito il divieto di transito. Ad eccezione dei veicoli al servizio del cantiere, dalle ore 8 del 15 giugno 2026 alle 18 del 27 giugno 2026. Successivamente, dal 27 giugno al 30 settembre 2026, sarà attivato un senso unico alternato regolato da segnaletica stradale, operativo 24 ore su 24.

L’impresa esecutrice provvederà alla predisposizione della segnaletica necessaria e all’individuazione di percorsi alternativi, garantendo per quanto possibile il passaggio pedonale e l’accesso ai passi carrai.

Per consentire lavori di rifacimento del manto di copertura di un edificio condominiale situato in via Repubblica dall’11 al 30 giugno 2026, nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 17.00, dal lunedì al venerdì, sarà istituito il divieto di transito sulla corsia con direzione nord-sud nel tratto compreso tra via Marconi e il Palazzo di Giustizia. Nello stesso periodo sarà presente un ponteggio con occupazione di suolo pubblico per l’intera giornata. Nel tratto interessato sarà inoltre in vigore il limite massimo di velocità di 30 km/h, con restringimento della carreggiata e, se necessario, l’istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri.

Anche in questo caso saranno predisposte adeguate deviazioni e misure di sicurezza per garantire la

tutela di pedoni e automobilisti.

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