Nei giorni scorsi si è recato in visita in Lauretana il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Il Presidente Giovanni Vietti ha espresso sentimenti di ringraziamento al Sig. Ministro per la costante attenzione rivolta al territorio.

Lauretana: linea rinnovata per l’imbottigliamento del Pet

L’incontro ha rappresentato una fondamentale occasione per mostrare la linea di produzione completamente rinnovata e di ultima generazione, con sistemi di controllo all’avanguardia dedicata all’imbottigliamento del PET 100% riciclabile.

Questa linea garantisce i più alti standard di qualità, sicurezza e rispetto per l’ambiente. L’investimento tecnologico continuo è orientato a garantire una produzione sempre più sostenibile, puntando sul risparmio idrico ed energetico.

A questa virtuosa scelta imprenditoriale si affianca una gestione attenta e responsabile di ogni singolo materiale di scarto che viene accuratamente differenziato e riciclato, così da permettere di reintrodurlo all’inizio del ciclo produttivo.

Il rispetto per il territorio alpino così come per le sorgenti, si evince anche da un altro aspetto per nulla secondario: Lauretana rispetta la portata stagionale delle sorgenti, seguendo con rigore i ritmi preziosi della Natura.

L’intervento del ministro

“L’acqua è vita, e la apprezziamo ancor di più ora, con i cambiamenti climatici che ne mettono a rischio la disponibilità”, ha dichiarato nel corso della sua visita il ministro Pichetto”. “Il mio ministero è in prima linea in questa sfida, l’ennesima che affrontiamo con il massimo

impegno”. “Siamo in campo con numerose misure e tuteleremo l’Italia dalle conseguenze dei mutamenti. Non siamo soli, al nostro fianco ci sono i cittadini e anche le imprese responsabili come Lauretana, azienda vanto del biellese”.

“Una realtà proiettata nel futuro ma con solide radici nel passato, come testimonia anche l’intenzione di recuperare marchi storici da valorizzare e riportare sul mercato”. “Lauretana è un’azienda che ha a cuore il territorio, imbottigliando l’acqua più leggera

d’Europa, ma anche le persone”. “Auguro sempre maggiori successi, frutto di una virtuosa realtà locale divenuta attività di

punta del panorama internazionale” ha concluso il ministro Pichetto.

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