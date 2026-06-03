A partire dalla settimana dell’8 giugno e fino al 13 luglio ABC in collaborazione con la facoltà di Agraria dell’Università di Torino e DocBi avvierà il tirocinio dello studente biellese Giacomo Corda.

L’associazione biellese del castagno mappa i boschi

Compito del tirocinante sarebbe quello di censire il massimo numero di castagni da frutto presenti nel Biellese e precisamente le cultivar (castagni innestati) e gli esemplari di particolare interesse. Lo studente provvederà alla compilazione di una scheda tecnica agronomica che indicherà la posizione (GPS e località, altitudine ecc.) , fotografia dell’esemplare , possibile nome varietale e una valutazione dello stato vegetativo della pianta . Da diversi anni ABC cerca di mappare le cultivar biellesi al fine di avere un’indicazione abbastanza precisa della situazione castanicola attuale .

Questo censimento servirebbe anche come punto di partenza per un progetto futuro più approfondito che riguarderebbe il “recupero e identificazione (mediante analisi del DNA) delle cultivar locali di castagno ” .

Chiediamo a tutti di segnalarci gli esemplari inviandoci un messaggio su Whats-app al cell. 3497234736 inidicando la località , il numero delle piante e la disponibilità oraria . Verrete ricontattati per organizzare il sopralluogo.

Associazione Biellese del Castagno

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