Attualità
Lascia l’auto parcheggiata e la trova con le gomme squarciate
E’ successo a Cossato
Richiesta di aiuto ieri a Cossato da parte di una donna.
Lascia l’auto parcheggiata e la trova con le gomme squarciate
Aveva lasciato la Bmw, non di sua proprietà, parcheggiata vicino a una scuola. Al suo ritorno l’ha trovata con i pneumatici squarciati. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.
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