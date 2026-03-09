Seguici su

La settimana inizia con le nuvole, ma senza pioggia

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 9 marzo

La settimana inizia con le nuvole, ma senza pioggia. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 9 marzo, su Biella e su tutta la nostra provincia.

La notte si presenta con un cielo coperto, mantenendo una temperatura di circa 10,8°C. La copertura nuvolosa è alta, raggiungendo il 90%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento è moderata, con raffiche che non superano i 5 km/h, provenienti principalmente da Nord Est.

Durante la mattina, il cielo rimane coperto e la temperatura sale gradualmente, raggiungendo circa 14°C attorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si mantiene intorno al 98%, con una umidità che si attesta attorno al 65%. Anche in questa fase della giornata, non si registrano precipitazioni.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non subisce significative variazioni. Il cielo continua a essere coperto, con temperature che toccano i 15°C. La velocità del vento rimane costante, oscillando tra i 7 e gli 8 km/h, sempre da Nord Est. L’umidità si mantiene su valori attorno al 60%.

Infine, la sera porta una lieve diminuzione delle temperature, che scendono intorno ai 11°C. Il cielo è ancora caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si ridusce al 76%. La velocità del vento è più contenuta, attorno ai 4 km/h, e non si prevedono precipitazioni.
