La sanità biellese conquista l’Italia: doppio premio nazionale per l’Asl

Doppio riconoscimento nazionale per l’Azienda Sanitaria Locale di Biella alla XV edizione del Premio Andrea Alesini, promosso da Cittadinanzattiva per valorizzare le buone pratiche di umanizzazione delle cure. Nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta giovedì 8 ottobre a Roma, nella Sala Auditorium della Fondazione ENPAM, l’ASL BI si è classificata al terzo posto ex aequo con l’“Onco Digital Project: innovazione digitale per la sicurezza del paziente oncologico” e ha ricevuto una Menzione speciale della Giuria per il progetto “Con il cuore nei rifugi biellesi”.

Entrambi i riconoscimenti sono stati assegnati nella categoria Innovazione tecnologica e scientifica in sanità, nell’ambito dell’umanizzazione nella cura e nell’assistenza. Il terzo premio è stato consegnato da Nicola Pinelli, Direttore Generale di FIASO – Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, e ritirato da Marisa Beltramo, Coordinatrice Infermieristica e Responsabile Assistenziale del Dipartimento Funzionale di Oncologia dell’ASL BI; la Menzione speciale è stata consegnata da Gianni Petrosillo, presidente di Federfarma Sunifar a Margherita Borello, Responsabile della Comunicazione dell’ASL di Biella, Claudio Negro, Delegato all’Assemblea Nazionale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e Vice Presidente del CAI di Biella, e Federico Prato, medico biellese del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

Un risultato di particolare rilievo se si considera la partecipazione a questa edizione: 62 i progetti candidati da tutta Italia, dai quali la Giuria ha selezionato quattro vincitori e tre menzioni speciali. Il Piemonte si è confermato tra le regioni più attive, seconda per numero di candidature con 11 progetti, e tra i premiati figura anche l’ASL di Alessandria, prima classificata. L’ASL di Biella è l’unica azienda sanitaria ad aver ottenuto due riconoscimenti.

Il Premio, promosso da Cittadinanzattiva e giunto alla quindicesima edizione, è dedicato alla memoria di Andrea Alesini, medico che ha rappresentato una gestione della sanità attenta al dialogo, ai diritti dei cittadini e alla trasformazione delle aspettative in concrete azioni di governo. L’edizione 2026 ha posto al centro l’umanizzazione delle cure attraverso l’innovazione tecnologica e scientifica e il welfare culturale. «Il Premio è un riconoscimento alla sanità che funziona – ha dichiarato Anna Lisa Mandorino, Segretaria Generale di Cittadinanzattiva –, quella capace di creare, attraverso l’innovazione tecnologica e gli strumenti del welfare culturale, una medicina pienamente umana, in grado di porre al centro la persona. Anche con questa edizione, valorizziamo le migliori esperienze territoriali per trasformare le singole eccellenze in soluzioni di sistema».

«Questi due riconoscimenti hanno un valore particolare perché arrivano da un ente come Cittadinanzattiva che ogni giorno si impegna, su tutto il territorio nazionale, a tutela dei cittadini. – dichiara il Direttore Generale dell’ASL BI, Mario Sanò – Entrambi i progetti erano già stati premiati in precedenza in altri contesti: vederli riconosciuti ancora una volta ne conferma la solidità e dimostra che, anche nel confronto con altre realtà della sanità del nostro Paese, l’ASL di Biella è capace di esprimere progettualità rilevanti».

Con l’Onco Digital Project l’ASL BI ha informatizzato l’intero percorso del Day Hospital onco-ematologico, dalla prescrizione elettronica delle terapie alle pompe infusionali, garantendo la totale tracciabilità dei farmaci e una maggiore sicurezza per oltre mille pazienti. La Giuria ne ha premiato il “modello d’avanguardia e di ampio respiro, capace di coniugare l’alta tecnologia con l’attenzione ai bisogni di sicurezza e serenità del paziente”. Il progetto aveva già ottenuto quest’anno il secondo premio Smartphone d’Oro di Fondazione Italia Digitale.

“Con il Cuore nei rifugi biellesi” è stato apprezzato dalla Giuria per aver trasformato in modo innovativo i rifugi alpini in presidi sanitari di prossimità attraverso la telemedicina, grazie alla diffusione di strumenti salvavita, creando una rete integrata con il presidio ospedaliero. Nato nel 2021 dalla Delegazione Biellese del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e dalla Croce Rossa di Biella, il progetto ha coinvolto CAI Biella, ASL BI, Associazione Amici dell’Ospedale di Biella, Associazione Montagna Amica, Regione Piemonte, Comune di Biella – Città Alpina, ASD Pietro Micca Biella, Guide Alpine Valli Biellesi, Mucrone Local, CASB, La Büfarôla e Associazione Nazionale Alpini Biella. Grazie alle donazioni di aziende locali e al sostegno dell’Associazione Amici dell’Ospedale, tutti i quindici rifugi biellesi sono stati dotati di un defibrillatore collegato in rete con le ASL del territorio, e i gestori sono stati formati dalla Croce Rossa e dall’ASL BI al primo soccorso e all’uso dei DAE.

Ha, infine, commentato, Mario Sanò – «Questi risultati sono certamente il frutto del lavoro dei nostri professionisti, che ringrazio a nome della Direzione Generale, unito ad un processo di innovazione più ampio, condotto anche in sinergia con il territorio, che in questi anni ha portato più volte la nostra Azienda ad allinearsi ai centri più qualificati: penso agli investimenti nella chirurgia robotica e nella sala ibrida e, ora, all’avvio dei lavori per l’introduzione della PET. Un percorso che sta tuttora proseguendo con nuove iniziative in ambiti strategici, per valorizzare le competenze professionali e rendere l’Azienda sempre più attrattiva, a beneficio della qualità dei servizi e quindi dei nostri cittadini».

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