AttualitàBiella
La premier Meloni: “Delmastro rimane al suo posto”
Oggi l’intervento
La premier Meloni: “Delmastro rimane al suo posto” Risponde così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a chi, al termine del Consiglio Ue del 19 marzo, le chiede del futuro del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro dopo che è scoppiato il caso sulla sua ex partecipazione in una società con Miriam Caroccia, figlia diciottenne di Mauro Caroccia, condannato in via definitiva dalla Cassazione a febbraio scorso per reati con aggravante mafiosa.
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Amr
20 Marzo 2026 at 13:17
la casta politica non si tocca ecco perché bisogna votare no al referendum , facciamo cadere il circo di destra gli intoccabili