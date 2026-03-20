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La premier Meloni: “Delmastro rimane al suo posto”

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Pubblicato

30 minuti fa

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Rendi: "Delamstro un personaggio

La premier Meloni: “Delmastro rimane al suo posto” Risponde così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a chi, al termine del Consiglio Ue del 19 marzo, le chiede del futuro del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro dopo che è scoppiato il caso sulla sua ex partecipazione in una società con Miriam Caroccia, figlia diciottenne di Mauro Caroccia, condannato in via definitiva dalla Cassazione a febbraio scorso per reati con aggravante mafiosa.

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1 Commento

1 Commento

  1. Amr

    20 Marzo 2026 at 13:17

    la casta politica non si tocca ecco perché bisogna votare no al referendum , facciamo cadere il circo di destra gli intoccabili

    Rispondi

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