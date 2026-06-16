La notte romantica dei borghi più belli d’Italia al Piazzo

Il suggestivo borgo del Piazzo è entrato ufficialmente nella rete dei “Borghi più belli d’Italia” come “Borgo Ospite”. Per celebrare questo traguardo, il Comune di Biella ha aderito alla Notte Romantica 2026. Si tratta dell’appuntamento nazionale che celebra l’amore nei luoghi più affascinanti del Paese.

Il tema di quest’anno è “L’amore per i ricordi”. L’evento principale si terrà sabato 20 giugno, anticipato da un’anteprima venerdì 19 giugno.

L’Assessore alla Cultura e Turismo, Sara Gentile, dichiara:

“L’ingresso del Piazzo nella rete dei Borghi più Belli d’Italia è una straordinaria occasione. Ci permette di promuovere la bellezza del nostro borgo ‘alto’. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per dare vitalità a questo appuntamento speciale”.

Il Programma dell’evento

Venerdì 19 giugno: L’anteprima a “I Giardini”

Dove: Galleria del Centro Commerciale “I Giardini”.

Orario: Dalle 15.30 alle 16.30.

Cosa succede: La Biblioteca Civica “Alfredo Frassati” presenta la rassegna Libri in giro: storie per una notte romantica . Il pomeriggio offrirà letture ad alta voce e la musica dal vivo di Areté Ensemble con il progetto Teatri Tascabili . Verranno inoltre distribuiti aforismi e palloncini a tema.

Info: L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.

Sabato 20 giugno: La Notte Romantica al Piazzo

Dove: Palazzo La Marmora (Borgo del Piazzo).

Dalle 18.00: Apertura straordinaria, libera e gratuita del Palazzo. I visitatori potranno esplorare le sale storiche in autonomia. L’atmosfera sarà arricchita da rievocatori in abiti risorgimentali.

Nel Giardino: Saranno allestiti punti di lettura con testi a tema e la distribuzione di aforismi d’amore.

Dalle 22.00: La Fondazione Accademia Perosi curerà il sottofondo musicale tra le sale del Palazzo. La musica accompagnerà i visitatori fino al suggestivo bacio di mezzanotte.

I Partner dell’iniziativa

Il ricco programma è frutto di una grande sinergia locale. L’evento è realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Biella, l’Associazione Centro Studi Generazioni e Luoghi, l’Associazione Amici della Biblioteca, la Fondazione Accademia Perosi, il Centro Commerciale “I Giardini”, Areté Ensemble e la Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

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