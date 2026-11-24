AttualitàBiella
La magia del dono: il mercatino del Ctv a Biella
Appuntamento in programma il 5 dicembre a Palazzo Oropa a Biella
In vista delle festività natalizie, sabato 5 dicembre 2026 i portici di Palazzo Oropa a Biella ospiteranno “La Magia del Dono”, il mercatino della solidarietà organizzato dal Centro Territoriale per il Volontariato ETS (CTV) con il patrocinio e la collaborazione dei Comuni di Biella e Vercelli.
Dalle 9:00 alle 18:00, cittadini e visitatori potranno passeggiare tra i numerosi stand allestiti dalle associazioni locali. L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: offrire alle realtà del terzo settore un’importante vetrina per far conoscere le proprie attività sul territorio e creare un’occasione concreta di raccolta fondi a scopo benefico.
Durante tutta la giornata, i volontari proporranno piccoli oggetti artigianali, idee regalo e doni solidali, accompagnati da momenti di animazione a tema natalizio pensati per coinvolgere il pubblico e valorizzare lo spirito comunitario.
L’appuntamento biellese, che si affianca all’edizione prevista anche a Vercelli, rientra nel calendario delle iniziative promosse in occasione dell’Anno Internazionale del Volontariato per lo Sviluppo Sostenibile 2026, confermando il ruolo centrale dell’impegno civico e della solidarietà nella vita sociale del territorio.
Un’opportunità per scegliere un pensiero natalizio dal valore autentico e sostenere direttamente i progetti delle associazioni locali.
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