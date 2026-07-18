AttualitàBiella
La famiglia di Alexei ringrazia amici, parenti e colleghi
Il ragazzo si è spento nei giorni scorsi
La famiglia di Alexei ringrazia amici, parenti e colleghi.
«In questo momento di grande dolore per la perdita di Alexei desideriamo rivolgere un ringraziamento speciale a chi ci ha soccorso con prontezza e dedizione. Grazie a chi ci è stato vicino fin dai primi istanti e a quanti con la presenza alle esequie, messaggi o pensieri di affetto hanno voluto onorare la sua memoria e stringersi a noi. L’affetto e la partecipazione di tutti i famigliari, amici, colleghi e conoscenti sono un conforto prezioso che porteremo sempre nel cuore”. A firmare il ringraziamento Alizee ed Alain Moda, Selena Versolatto.
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