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La famiglia di Alexei ringrazia amici, parenti e colleghi

Il ragazzo si è spento nei giorni scorsi

Pubblicato

13 secondi fa

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La famiglia di Alexei ringrazia amici, parenti e colleghi.

«In questo momento di grande dolore per la perdita di Alexei desideriamo rivolgere un ringraziamento speciale a chi ci ha soccorso con prontezza e dedizione. Grazie a chi ci è stato vicino fin dai primi istanti e a quanti con la presenza alle esequie, messaggi o pensieri di affetto hanno voluto onorare la sua memoria e stringersi a noi. L’affetto e la partecipazione di tutti i famigliari, amici, colleghi e conoscenti sono un conforto prezioso che porteremo sempre nel cuore”. A firmare il ringraziamento Alizee ed Alain Moda, Selena Versolatto.

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