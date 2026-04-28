Attualità
Insulta alcuni ragazzini al parco a Cossato
Identificato dai carabinieri un cittadino straniero che era ubriaco
E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri l’altro giorno a Cossato. Una persona di origine straniera stava insultando alcuni ragazzini al parco. L’uomo aveva abusato di alcol. E’ stato riaccompagnato a casa.
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