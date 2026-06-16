Ha preso ufficialmente il via presso la Scuola Primaria del Villaggio Lamarmora il Centro Estivo 2026, che accoglierà nelle prossime settimane circa 40 bambini in un percorso educativo e ricreativo pensato per coniugare divertimento, crescita personale e scoperta del territorio.

Iniziato il centro estivo della scuola al Villaggio Lamarmora

Ad aprire simbolicamente l'estate è stato l’assessore all’Istruzione del Comune di Biella Livia Caldesi che ha incontrato i bambini e gli operatori del servizio, portando il saluto dell’Amministrazione Comunale e augurando a tutti un'estate ricca di amicizie, esperienze e nuove scoperte.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Il mio primo passaporto da cittadino”, un progetto che accompagnerà i partecipanti in un viaggio alla scoperta dei valori fondamentali della convivenza civile e del rispetto reciproco. Attraverso attività ludiche, laboratori e giochi di gruppo i bambini potranno avvicinarsi ai temi dell’educazione alla cittadinanza, dell’educazione stradale, dell’educazione alimentare, del fair play sportivo e della tutela dell’ambiente.

L’obiettivo del centro estivo è quello di dimostrare come sia possibile imparare divertendosi, trasformando ogni attività in un'occasione per sviluppare competenze, autonomia e senso di responsabilità.

Nel corso delle settimane saranno coinvolte numerose associazioni, realtà sportive ed enti del territorio che proporranno attività, laboratori e iniziative dedicate ai bambini, offrendo occasioni di incontro e conoscenza di molteplici discipline.

Accanto alle attività quotidiane svolte presso il centro estivo, i partecipanti avranno l’opportunità di vivere importanti esperienze esterne. Il programma prevede infatti giornate in piscina, attività acquatiche e uscite sul territorio, tra le quali il Parco Avventura Veglio, la Piscina di Valdengo e il parco acquatico Albamare, esperienze che permetteranno ai bambini di trascorrere momenti di svago e di socializzazione in contesti differenti e stimolanti.

«Particolare attenzione sarà dedicata all’inclusione, alla partecipazione attiva di tutti i bambini e alla valorizzazione delle capacità individuali, affinché ciascuno possa sentirsi protagonista della propria estate» spiega l’assessore Caldesi.

Il Centro Estivo del Villaggio Marmora si conferma così un importante punto di riferimento per le famiglie biellesi, offrendo un servizio educativo di qualità capace di unire gioco, relazioni, scoperta e crescita personale in un ambiente sicuro e accogliente.

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