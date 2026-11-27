Ad avere la peggio è stato un uomo di 64 anni, che viaggiava sulla Fiat 500 e che ha perso la vita in seguito allo schianto. Le altre tre persone presenti nell’abitacolo sono invece rimaste illese, una circostanza che rende particolarmente impressionante il bilancio dell’incidente. Per il sessantaquattrenne, nonostante l’arrivo dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

La tragedia si è consumata all’intersezione tra due strade della zona del Villaretto, alla periferia di Torino. Per cause ancora da accertare, la Fiat 500 sulla quale viaggiavano le quattro persone è entrata in collisione con un carroattrezzi. L’impatto ha avuto conseguenze fatali per uno degli occupanti, mentre gli altri sono usciti dall’incidente senza riportare lesioni, secondo le prime informazioni diffuse.

Restano ancora da chiarire diversi aspetti della dinamica, compresa la posizione dei due veicoli e le circostanze che hanno provocato lo scontro. Tra le ipotesi inizialmente riportate dalla stampa locale figura anche una possibile mancata precedenza. Non ci sono però ancora conferme sulle cause dell’incidente e sarà necessario attendere gli accertamenti delle forze dell’ordine.