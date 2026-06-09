Attualità
Incidente autonomo per un motociclista a Viverone
Il conducente è stato portato al pronto soccorso di Ponderano
Incidente autonomo a Viverone. Il conducente di una Honda ha perso il controllo del mezzo finendo a terra. Sul posto il 118 e i carabinieri per i rilievi del caso.
Il conducente residente nel Vercellese è stato portato in ospedale a Biella.
Non è in pericolo.
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