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Incidente autonomo per un motociclista a Viverone

Il conducente è stato portato al pronto soccorso di Ponderano

Pubblicato

14 secondi fa

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Uomo di Sordevolo dà in escandescenza
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Incidente autonomo a Viverone. Il conducente di una Honda ha perso il controllo del mezzo finendo a terra. Sul posto il 118 e i carabinieri per i rilievi del caso.

Il conducente residente nel Vercellese è stato portato in ospedale a Biella.

Non è in pericolo.

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