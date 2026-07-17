AttualitàFuori provincia
Incidente: anziano rimane incastrato nell’auto
L’uomo di 87 anni è stato portato in codice rosso in ospedale
Incidente stradale questa mattina, intorno alle 10.30, sulla Strada Provinciale 12, nel territorio di Borgo Vercelli. due automobili si sono scontrate.
Ad avere la peggio un uomo di 87 anni, rimasto incastrato nell’abitacolo, estratto dai Vigili del Fuoco e rianimato sul posto dal personale del 118 che lo ha trasportato in codice rosso in ambulanza all’ospedale di Vercelli.
Ferita anche una donna di 86 anni, trasferita in ambulanza all’ospedale di Novara in codice giallo.
Illesi gli occupanti dell’altra vettura coinvolta nell’incidente.
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