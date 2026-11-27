AttualitàBiella
Incidente a Lenta: si aggravano le condizioni del 15enne
Il giovane abita al Villaggio Lamarmora
Si sono aggravate le condizioni del 15enne rimasto coinvolto nell’incidente di sabato sera a Lenta. Nell’impatto è morto Giovanni Valenzisi di 17 anni.
Ora si spera per il 15enne rimasto gravemente ferito. Dopo un’iniziale e illusoria fase di miglioramento, il quadro clinico del giovane è precipitato a causa di gravi complicazioni che lo avrebbero portato a uno stato definito quasi irreversibile.
Fin dalle ore successive al schianto, i familiari non hanno mai smesso di vegliare su di lui in ospedale, stretti in un dolore composto in attesa di notizie. Il quindicenne viaggiava insieme ad altri quattro coetanei a bordo dell’Audi RS3 condotta da un ragazzo di ventun anni, finita improvvisamente fuori strada. Quella che doveva essere una serata di spensieratezza e gioia, organizzata per festeggiare il diciottesimo compleanno di uno degli amici presenti nell’abitacolo, si è trasformata in una tragedia che continua a tenere con il fiato sospeso l’intera comunità.
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