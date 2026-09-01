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Incidente a Biella: scappa il conducente del monopattino

L’uomo fuggito è uno straniero con caschetto e ciabatte

Pubblicato

7 secondi fa

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apre la portiera dell'auto e colpisce un monopattino
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Incidente a Biella: scappa il conducente del monopattino.

Sinistro stradale ieri lunedì 31 agosto a Biella in via Italia. Una moto Yamaha all’altezza di un incrocio si è scontrata con un monopattino condotto da uno straniero. Quest’ultimo è risalito sul monopattino ed è scappato. Era un giovane straniero con ciabatte e caschetto.  Non ci sono stati feriti per fortuna. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.

 

Altri incidenti si sono verificati ieri a Zumaglia e a Biella.

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