Incidente a Biella: scappa il conducente del monopattino.

Sinistro stradale ieri lunedì 31 agosto a Biella in via Italia. Una moto Yamaha all’altezza di un incrocio si è scontrata con un monopattino condotto da uno straniero. Quest’ultimo è risalito sul monopattino ed è scappato. Era un giovane straniero con ciabatte e caschetto. Non ci sono stati feriti per fortuna. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.

Altri incidenti si sono verificati ieri a Zumaglia e a Biella.

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