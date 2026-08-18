A Coggiola ieri è stato organizzato un tavolo tecnico per coordinare il supporto logistico e alimentare alle squadre impegnate sul fronte dell’incendio tra Biellese e Valsesia. E’ quello relativo al Monte Barone.

Incendio Monte Barone: tavolo tecnico per il supporto logistico



Presenti l’Unione Montana dei Comuni della Valsesia, l’Unione Montana del Biellese Orientale, Sindaco e Vice di Coggiola e i responsabili della Protezione Civile di Vercelli, Biella e Novara.

L’obiettivo è mettere a disposizione una struttura organizzata che consenta alle persone impegnate nell’incendio di non doversi allontanare dalle zone operative per procurarsi cibo e altri beni essenziali.

Il campo è stato allestito a Coggiola e potrà preparare centinaia di pasti al giorno.

Un grande lavoro di squadra che porterà enormi benefici per tutti. L’Unione fa la forza!

“È stato anche sancito un accordo per procede in un secondo momento alla richiesta di rimborso per i costi sostenuti alla Regione e allo Stato, la predisposizione di un piano di bonifica della aree colpite (boschi, sentieri, pascoli etc) e una strategia di interventi preventivi da programmare e concretizzare nel prossimo futuro (piste tagliafuoco, piccoli invasi di acqua etc)”, spiega il sindaco di Quarona Francesco Pietrasanta.

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