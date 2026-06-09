Attualità
In Valle Cervo: spia il vicino di casa registrandolo
Intervento dei carabinieri per riportare le parti alla calma
In Valle Cervo: spia il vicino di casa registrandolo.
Quando ha trovato il muro di casa imbrattato ha chiamato i carabinieri, convinto che fosse stato il vicino . Tra i due infatti i dissidi proseguono da tempo. Ma poi guardando bene ha trovato anche un telefono cellulare nascosto nel muro in modalità registrazione. Le parti sono state edotte delle facoltà di legge.
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