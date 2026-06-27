AttualitàBiella
In Piemonte niente più blocchi Diesel
La decisione presa dalla Regione grazie a una serie di misure compensative
Il Piemonte evita il blocco dei veicoli diesel Euro 5 previsto da ottobre 2026 grazie a un pacchetto di misure compensative contenute nell’aggiornamento del Piano regionale per la qualità dell’aria approvato dalla giunta.
Lo annunciano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati, spiegando che il Piemonte è la prima regione del Bacino Padano ad adottare un piano che, secondo le simulazioni effettuate, consente di raggiungere risultati emissivi equivalenti senza ricorrere allo stop dei veicoli.
Il decreto del governo del luglio 2025 prevedeva infatti il blocco dei diesel Euro 5, da ottobre ad aprile, nei comuni con oltre 100 mila abitanti.
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