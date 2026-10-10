In pensione Raffaello Comerro, lo storico geometra di Andorno

Una vita intera spesa al servizio della comunità. Dopo quasi quattro decenni trascorsi all’interno dell’Ufficio tecnico comunale, per il geometra Raffaello Comerro è ufficialmente arrivato il momento della pensione.

Il geometra Raffaello Comerro va in pensione. Cerimonia in municipio per salutarlo e ringraziarlo

Per celebrare questo storico traguardo e ringraziarlo per il lungo percorso professionale, nel tardo pomeriggio di lunedì è stata organizzata in municipio una cerimonia di saluto particolarmente partecipata ed emozionante.

L’evento ha visto una grandissima affluenza di pubblico, a testimonianza della stima di cui gode Comerro sul territorio.

Ad accoglierlo c’erano numerosi colleghi, collaboratori, rappresentanti delle associazioni locali e semplici cittadini.

A rendere la serata ancora più significativa è stata la presenza delle diverse generazioni di amministratori che hanno guidato il paese negli ultimi quarant’anni.

Accanto al sindaco, Davide Crovella, c’erano anche gli ex primi cittadini Stefano Aldrisi e Ruggero Gatti, insieme a Fausto Forgnone (già vicesindaco durante l’amministrazione guidata dal compianto sindaco Per Giorgio Rapa).

Una presenza corale che ha simboleggiato la continuità istituzionale e il ruolo di punto di riferimento che il geometra ha rivestito per tutte le giunte che si sono succedute. Il ricordo di quattro decenni di cambiamenti.

Il ringraziamento del sindaco e l’emozione del geometra

Ad aprire i discorsi ufficiali è stato Crovella, che ha rivolto al neopensionato un sentito ringraziamento per l’impegno profuso e la dedizione dimostrata nei confronti dell’amministrazione e dei cittadini di Andorno.

Subito dopo la parola è passata al festeggiato.

Visibilmente emozionato, il geometra ha ripercorso le tappe principali della sua lunga esperienza in Comune. Un racconto personale e quotidiano che ha toccato 38 anni di storia locale, ricordando le persone incontrate, i colleghi e i profondi mutamenti urbanistici e sociali che hanno accompagnato l’evoluzione del territorio.

Il culmine della cerimonia ha visto la consegna di una targa in segno di profonda riconoscenza per gli anni di servizio prestati.

A donarla nelle mani del geometra è stato il primo cittadino affiancato dagli ex amministratori presenti. La serata si è poi conclusa in un clima di festa, tra strette di mano, aneddoti del passato e i migliori auguri da parte di tutta la comunità per l’inizio di questo nuovo e meritato capitolo di vita.

Un silenzio carico di gratitudine accompagna la fine di questo percorso, custodendo l’eco di un impegno vissuto come dedizione autentica. Si apre ora il tempo del ritorno agli affetti e alle passioni più profonde, con la certezza che il segno lasciato continuerà a parlare.

Mauro Pollotti

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