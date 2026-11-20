L’attesa per Grand Theft Auto VI non ha travolto soltanto il mercato videoludico, già capace di superare il miliardo di dollari con le prevendite, ma ha lasciato il segno anche sui calendari lavorativi. Secondo un’analisi basata sui dati della piattaforma internazionale per la gestione delle risorse umane Remote.com, l’Italia guida la classifica globale per l’aumento delle richieste di ferie in corrispondenza del lancio del titolo di Rockstar Games, fissato per giovedì 19 novembre.

Nel nostro Paese le domande di assenza per quella giornata risultano cresciute del 91% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un primato che supera quello di altri mercati rilevanti. Alle spalle dell’Italia si collocano l’India con il +60% e l’Irlanda con il +57%, seguite da Spagna (+44%), Regno Unito (+42%), Portogallo (+39%) e Francia (+35%), mentre gli Stati Uniti si fermano a un incremento più contenuto.

Su scala globale, la variazione per il 19 novembre raggiunge il +32%, segnando il picco più alto registrato in una singola giornata lavorativa del 2026 ben oltre la media feriale abituale, e si trascina in parte anche su venerdì 20 novembre con un +17%. Sebbene i dati riflettano il campione della piattaforma e non certifichino che ogni assenza sia legata al videogioco, il fenomeno conferma la portata culturale ed economica di un debutto atteso da tredici anni.

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