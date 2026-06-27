AttualitàBiella
In 3500 al Biella Forum: la soddisfazione di Moscarola
“Eventi come questi non arrivano di certo per caso”
In 3500 al Biella Forum: la soddisfazione di Moscarola.
Portare un evento con 3500 persone al Biella Forum è difficile, portare un evento con 3500 persone al Biella Forum, senza spendere un euro di soldi pubblici è quasi impossibile… ma così è stato!
Soddisfazione per l’assessore Giacomo Moscarola. “Un sentito ringraziamento a L84 Torino per aver scelto la nostra Città per la gara 1 scudetto di calcio a 5 che si è disputata ieri sera. È stato uno spettacolo davvero incredibile ed ancora una volta il nostro palazzetto si è dimostrato all’altezza di manifestazioni nazionali di questo livello. Eventi come questo e come tanti altri non arrivano per caso, sono il frutto di duro lavoro in questi 7 anni che hanno portato riconoscimenti ed apprezzamenti a livello nazionale”.
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