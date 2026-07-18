Il tour in Italia di Elly Schlein toccherà la Fagnana

Arriverà alla storica festa della Fagnana di Pray Elly Schlein, segretaria del Pd. L’occasione per incontrare e ringraziare volontari, militanti e federazioni che organizzano le centinaia di Feste dell’Unità.

Si inizia oggi sabato 18 luglio alle 11,30 a Sant’Ilario D’Enza (Reggio Emilia). Poi giovedì 23 alle 19 sarà a Bagno a Ripoli (Firenze). Quindi venerdì 24 luglio alle 19 parteciperà alla festa di Aquileia (Udine). E lunedì 27 sarà a Pray (Biella).

Poi proseguirà sabato 1 agosto alle 20,30 a Urbino, domenica 2 sarà a Villalunga (Reggio Emilia). E martedì 4 agosto sarà alle 19 a Capracotta (Isernia).

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